Chuva dificulta buscas por menina de 4 anos que sumiu em riacho, em Goiás

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e voluntários da região têm encontrado dificuldades para encontrar a menina de 4 anos que sumiu em um riacho, na cidade de Guarani de Goiás, localizada a 549 km de Goiânia, região nordeste do estado.

As buscas já se encontram no 4º dia e estão sendo feitas na zona rural do município. As dificuldades dizem respeito as fortes chuvas, região de mata e ao fato do rio ser intermitente (quando as águas sobem e descem rapidamente). Desta forma, é preciso que os envolvidos retirem galhos e entulhos por onde passam, para conseguir realizar e intensificar as buscas.

O caso aconteceu nesta quarta-feira (29/12) e, de acordo com informações da corporação, a criança caiu no riacho enquanto brincava com o irmão na beira da água. Até o momento nenhum pertence da menina, tais como roupas e calçados, foram encontrados.

Estão envolvidos no resgate equipes do Corpo de Bombeiros dos municípios de Anápolis e Posse, além de voluntários da comunidade. O resgate conta também com equipes de mergulhadores para encontrar a criança.

Além da menina de 4 anos que sumiu em riacho, recentemente um adolescente morreu afogado durante passeio em Caldas Novas

Um adolescente de 17 anos morreu afogado durante um passeio para comemorar a formatura do ensino médio, na tarde do último dia 10 de dezembro, em Caldas Novas, na região sul de Goiás. Outros 15 jovens também estavam no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o adolescente se afogou ao tentar atravessar o Lago Corumbá nadando. O acidente aconteceu por volta de 13h.

As buscas pelo jovem duraram cerca de 40 minutos e ele foi encontrado preso entre os galhos, já sem sinais vitais. Segundo os socorristas, houve dificuldade para localizar o rapaz pois a água do lago estava escura e o local tem cerca de 19 metros de profundidade. Após a retirada, o corpo foi entregue para o Instituto Médico Legal (IML).

O adolescente estava comemorando a conclusão do ensino médio. Ele estudava no Colégio Estadual Senador Antônio Ramos Caiado, que fica na cidade de Santa Cruz de Goiás, cidade próxima a Caldas Novas.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, a viagem foi organizada de forma independente pelo estudantes, sem participação da rede de ensino, professores e gestores. A Secretaria ainda lamentou o ocorrido e disse que prestará o apoio necessário à família do estudante.