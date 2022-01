Bebê tem braço quebrado durante parto em hospital de Aparecida de Goiânia

Um bebê teve o braço quebrado durante o parto em um hospital de Aparecida de Goiânia, no último dia 18 de dezembro. O caso foi denunciado pela mãe do recém-nascido, que registrou um boletim de ocorrência.

A fratura foi confirmada através de um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). A mãe do bebê ainda denunciou que a única assistência dada à família foi encaminhar o recém-nascido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Buriti Sereno, onde ele teve o braço imobilizado.

Durante depoimento, a mulher informou que pediu que a maternidade informasse o que aconteceu para a médica que fez o parto, entretanto, segundo ela, não teve o pedido atendido.

O caso segue sendo apurado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Saúde de Aparecida de Goiânia se manifesta sobre caso de bebê que teve braço quebrado durante parto em hospital

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia disse que o caso já está sendo investigado e que os prontuários da paciente foram encaminhados para a Comissão de Ética do Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego).

Além disso, a SMS informou que, em parto natural, intercorrências como esta podem acontecer, mas está prestando apoio à mãe e à criança.