Na manhã desta segunda-feira (3) uma colisão frontal entre em veículo de passeio, modelo picape Fiat Toro, e um caminhão deixou uma vítima fatal. O acidente aconteceu por volta das 9h da manhã, na BR-060, próximo ao município de Cezarina, localizado a 70 km de Goiânia.

A colisão ocorreu em um trecho em que há um desvio devido a obras na pista. As obras visam a recuperação da pavimentação, por isso o trecho da via, sentido Goiânia a Rio Verde, está interditado, sendo preciso que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) providenciasse um desvio no local.

Com o desvio, o fluxo de trânsito foi transferido para o sentido oposto (Rio Verde – Goiânia), sendo necessário a implementação da faixa amarela contínua na via.

De acordo com as apurações o motorista da picape invadiu a pista contrária, resultando na colisão frontal com um caminhão. Com o impacto da batida, o condutor da picape foi a óbito no local.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local e desconhecem as causas que levaram a picape a invadir a pista contrária.

Além da colisão entre carro e caminhão deixa vítima fatal na BR-060, em Cezarina, um motorista dorme no volante e bate na traseira de caminhão na BR-153, em Goiânia

Um motorista ficou ferido após se envolver em um acidente no início da manhã de quinta-feira (30/12), na altura do km 509 da BR-153, no perímetro urbano de Goiânia. O motorista dormiu no volante e bateu na traseira de um caminhão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 5h40, o condutor de um caminhão carregado com gordura vegetal, que seguiria para Anápolis, dormiu na direção do veículo e colidiu na traseira da carreta que seguia à frente e estava carregado com alho, seguindo para o Central de Abastecimento (Ceasa), em Goiânia.

O motorista do caminhão que provocou a colisão ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Como o homem não teve a identidade revelada, o Dia Online não conseguiu atualização sobre seu estado de saúde.

A colisão traseira envolvendo dois veículos de carga ocorreu próximo ao local onde há um desvio para reparos na pista, no trecho ainda de pista dupla.