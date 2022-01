Criança tem dedo arrancado por piranha em lago de Buriti Alegre

Neste sábado (1º) um menino, de 10 anos de idade, teve o dedo mindinho do pé direito arrancado após ser mordido por uma piranha na prainha do Lago das Brisas, no município de Buriti Alegre, localizado na região sul do estado de Goiás.

O pai da criança é servidor público e afirma que no local não há nenhum tipo de sinalização alertando os visitantes do lago sobre a presença e perigo de piranhas.

O acidente aconteceu no momento em que o menino brincava na parte rasa do lago com os primos. Os pais da criança contam que o menino gritou, foi tirado da água e notaram a presença de piranhas no lago.

A vítima foi encaminhada para receber atendimento médico em uma unidade de saúde do município de Buriti Alegre. Durante o atendimento notou-se que o dedinho do menino havia sido arrancado. A família reside em Goiânia e foi para a cidade com a intenção de passar o reveillon.

Traumas após criança ter o dedo arrancado por piranha em lago

Os pais do menino estão muito abalados com a situação e preocupados que ele fique com trauma. Assim que chegaram à capital goiana, a criança passou por uma nova avaliação médica, em um hospital de Goiânia, com um ortopedista.

Um tipo de prótese cirúrgica foi colocada no lugar, com a intenção de passar a impressão de que a criança ainda tem o dedo mindinho. A informação do pai do menino é de que ele está bem e ainda não sabe que teve o dedo arrancado pela mordida de piranha.

