Encontrado corpo de menina de 4 anos desaparecida em rio, em Guarani de Goiás

Equipes do Corpo de Bombeiros localizaram, na manhã desta segunda-feira (3/1), o corpo de menina de 4 anos no Rio dos Porcos, na zona rural de Guarani de Goiás, no nordeste goiano. Ela desapareceu na última quarta-feira (29) enquanto brincava com os irmãos.

Nesse domingo (2/1), os bombeiros utilizaram um retroescavadeira para auxiliar nas buscas. A máquina foi usada para retirar galhos, folhas e outros materiais que dificultavam na localização da garota.

Segundo os bombeiros, a estratégia usada era limpar o leito do rio com máquinas agrícolas para tirar obstáculos que poderiam reter o corpo da vítima. Hoje, no sexto dia de buscas, o corpo da menina foi encontrado.

Onde foi encontrado o corpo da menina de 4 anos desaparecida em rio, em Guarani de Goiás

De acordo com a corporação, a menina foi encontrada a cerca de um quilômetro do local onde desapareceu. O corpo estava embaixo de um cipó. A diminuição no volume da chuva contribuiu nas buscas.

O capitão dos Bombeiros Salathyel Gomes explica que o riacho onde aconteceu a tragédia é intermitente ou temporário, ou seja, aquele que só aparece durante o período das chuvas. Por isso, tem muita matéria orgânica acumulada no fundo, o que dificultou as buscas.

Foram envolvidos no resgate equipes do Corpo de Bombeiros dos municípios de Anápolis e Posse, além de voluntários da comunidade.

O acidente aconteceu quando a criança brincava com o irmão, na quarta-feira (29), quando caiu na água e desapareceu.

Veja o vídeo das buscas:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s7751a972-cd3b-40c2-8bff-f434c17d552a’]

Recomendações e alertas para evitar afogamento

Conforme recomendações dos bombeiros, em caso de banhos em represas, rios ou riachos é necessário que as crianças sempre estejam sendo supervisionadas pelos pais.

Já os adultos, é recomendável que sempre estejam acompanhados de outras pessoas para acessar lugares como este. Além disso, a profundidade ideal é quando a água estiver na altura máxima do umbigo.