Feriado de Ano Novo: 47 pessoas ficam feridas em acidentes nas rodovias goianas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, na manhã desta segunda-feira (3/1), o balanço da operação do feriado de Ano Novo. No total, 47 pessoas ficaram feridas e uma morreu em acidentes nas rodovias federais goianas.

Um dos acidentes foi registrado na noite de quinta-feira (30), quando um homem de 32 foi atropelado ao tentar atravessar a BR-153, em Aparecida de Goiânia. O condutor do automóvel ficou no local, prestou socorro e foi submetido ao etilômetro, que não acusou ingestão de álcool.

Outro acidente grave ocorreu na noite de domingo (2), no km 118 da BR-364, próximo a Caçu, no sudoeste goiano. Por volta das 18h ocorreu uma colisão transversal entre uma GM/Blazer e uma Toyota/SW4.

De acordo com a PRF, os vestígios encontrados no local apontam que a Blazer iniciou um retorno irregular na rodovia e a SW4, que seguia o fluxo normal, colidiu na lateral do carro que fazia o retorno. Na SW4 estavam cinco ocupantes e na Blazer havia três pessoas. Seis pessoas tiveram ferimentos leves, e dois ocupantes, um de 40 anos e outro de 78 anos, foram encaminhados para o hospital com ferimentos graves.

No mesmo período do ano passado, de quinta (31/12/2020) a domingo (3/01/2020), foram registrados 27 acidentes e 44 pessoas feridas nas BRs que passam por Goiás.

Outras ocorrências no feriado de Ano Novo

Da última quinta-feira (30) até meia-noite de domingo (2) a PRF desenvolveu a Operação Ano Novo, com reforço nas fiscalizações nas rodovias federais goianas. Mais de cinco mil veículos e 5,4 mil pessoas passaram pela verificação dos policiais rodoviários federais e dois mil condutores foram submetidos ao teste do etilômetro, para verificar a presença de álcool no organismo.

Os policiais flagraram 1.078 infrações de trânsito sendo que, dessas, 26 foram motoristas dirigindo sob efeito de álcool, 19 casos em que crianças eram transportadas fora da cadeirinha, 74 motoristas ou passageiros que não usavam o cinto de segurança e 197 flagrantes de ultrapassagens indevidas.