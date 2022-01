Hospital da Criança e do Adolescente (Hecad) entra em atividade nos próximos dias

O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) está em fase final de estruturação e deve entrar em atividade nos próximos dias, segundo informou o Governo de Goiás na manhã desta segunda-feira (3/1). A compra do centro de especialidades foi concluída na última quinta-feira (30).

A nova unidade, que antes pertencia ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo), contará, inicialmente, com 78 leitos, sendo 20 UTIs, além de pronto-socorro, setor de exames de imagens, realização de cirurgias eletivas e atendimento ambulatorial, com especialidades médicas como cardiologia, pneumologia, neurologia, alergologia, entre outras.

No local também serão oferecidos broncoscopia, endoscopia, raio X, ultrassonografia, ecocardiografia, eletrocardiografia, entre outros. O local vai abrigar a estrutura e equipe do Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento, que será dividido e ficará com o atendimento de ginecologia e obstetrícia, como referência para o atendimento da mulher e do recém-nascido.

Venda da unidade

A lei que autorizou o Ipasgo a vender a unidade foi aprovada, em votação definitiva, pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) no final do ano passado e sancionada pelo governador Ronaldo Caiado. Segundo o documento, de 15 de dezembro de 2021, ficou autorizado “alienar para o Estado de Goiás, na modalidade venda ou permuta, o Hospital do Servidor Público”.

O centro especializado foi adquirido por R$ 128 milhões. A venda foi condicionada à autorização expressa do Conselho Deliberativo do Instituto, que também definiu o valor do trâmite e as condições para o recebimento do imóvel.

“Olha só que maravilha, aquele hospital todo ali como Hospital da Criança, seja ela recém-nascida, jovem com 12 anos, 14 anos de idade. Isso tudo será referência não só no Centro-Oeste”, destaca Caiado. “Esse hospital terá função específica de atender crianças que, hoje, não têm onde operar, para onde ir. Teremos uma estrutura digna, o Hospital da Criança”, ressalta.

Hospital da Criança e do Adolescente (Hecad) não afetará funcionamento do Ipasgo

De acordo com o secretário estadual saúde, Ismael Alexandrino, a medida adotada não prejudicará os usuários do Ipasgo e não diminuirá os atendimentos, além disso, a rede credenciada do instituto deve ser ampliada.

“É importante ressaltar que o Estado não fechou serviço, muito pelo contrário, trabalhamos para ampliar, realizando uma transferência segura e planejada”, explica Ismael Alexandrino. “Esse hospital nasceu da necessidade do governador Ronaldo Caiado de melhorar a assistência pediátrica no Estado de Goiás. Nossa missão é impactar vidas e a vida de cada criança importa”, ressalta.