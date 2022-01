Matrícula para rede municipal de Goiânia começa amanhã (4); veja como fazer

A Secretaria Municipal de Educação (SME), da Prefeitura de Goiânia, informou que o período de matrículas para novos alunos da rede municipal de ensino inicia-se nesta terça-feira (4/1).

Para este ano de 2022 serão abertas um total de 25.009 vagas, sendo 17.470 vagas para o ensino fundamental e outras 7.539 voltadas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Como fazer as matrículas na rede municipal de educação de Goiânia

Para realizar a pré-matrícula no ensino fundamental e EJA da rede municipal de educação de Goiânia, os pais, responsáveis ou o próprio estudante deve acessar o endereço eletrônico da Secretaria Municipal de Educação e procurar pela aba “Matrícula Web”.

Os pré-cadastros estarão disponíveis a partir das 08h da manhã desta terça-feira (4). Para os pais interessados em matricular os filhos nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), as matriculas começam a partir da próxima semana, mais especificamente no dia 11 de janeiro.

Para as duas situações (matrículas no ensino fundamental e também na educação infantil) é necessário que os pais ou responsáveis já tenham realizado o cadastro prévio no site da SME.

Em relação à efetivação das pré-matrículas, estas são feitas nas instituições de ensino, após a disponibilização das vagas pelo sistema e-matrícula. Após este processo, o prazo para que os pais e responsáveis procurem a escola é de dez dias úteis.

No momento da efetivação da matrícula, é necessário apresentar os documentos pessoais dos pais e/ou responsáveis e também do estudante cadastrado no sistema.

Caso a instituição de ensino escolhida não possua vagas, o sistema da Secretaria Municipal de Educação apresentará outras opções de escolas que atendam a turma e a modalidade desejada. Geralmente, a indicação da SME é feita dentro da região onde a família reside.

Vale lembrar que nas modalidades de ensino fundamental e educação de jovens e adultos (EJA) não há filas de espera.