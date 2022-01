Após testar positivo para Covid-19, Rogério Cruz cancela agenda política

Na tarde desta terça-feira (4/1) o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), informou, através de suas redes sociais, que testou positivo para Covid-19. De acordo com a publicação, o prefeito esta assintomático e foi diagnosticado através de testes rápidos que faz devido à rotina política.

Está é a segunda vez que Rogério Cruz testa positivo para a doença. O primeiro teste positivo aconteceu em novembro de 2020 e na ocasião, o prefeito também não apresentou nenhum sintoma.

Em 2021, Cruz recebeu as duas doses da vacina contra covid-19 e aguarda o prazo determinado para tomar a dose de reforço. Devido ao teste positivo, a agenda do político está suspensa e orienta que aqueles que tiveram contato com ele, façam o teste.

Um teste RT-PCR também foi realizado e até que o resultado saia, Rogério Cruz informou que estará realizando suas atividades remotamente. Conforme informações da assessoria de imprensa da família, a primeira-dama, Thelma Cruz, e os assessores próximos testaram negativo.

Confira abaixo a publicação de Rogério Cruz:

Além de Rogério Cruz, dez servidores da Agência Municipal de Meio Ambiente testam positivo para Covid-19

Esta semana, dez servidores da Agência Municipal de Meio Ambienta (AMMA) de Goiânia testaram positivo para Covid-19. A orientação do órgão é que os servidores que estão com sintomas procurem uma unidade de saúde para realizar o teste.

Devido ao grande número de servidores infectados, nesta terça-feira a sede da Amma passou por uma sanitização. De acordo com o órgão, a dedetização é feita a cada quinze dias, seguindo as orientações do Ministério da Saúde.

Sobre os servidores da Amma com Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia já foi informada e vai monitorar os casos.

O Dia Online tentou entrar em contato com a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) de Goiânia sobre o caso, mas até o fechamento desta matéria o órgão municipal não havia se manifestado.