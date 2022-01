Barbeiro é denunciado por matar namorada a facadas dentro de casa, em Indiara

Um barbeiro de 23 anos foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), nesta terça-feira (4/1), suspeito de matar a namorada a facadas dentro de casa, em Indiara, no Sul de Goiás. O crime aconteceu no último dia 20 de dezembro de 2021.

De acordo com a denúncia, assinada pelo promotor de Justiça Augusto Henrique Moreno Alves, o feminicídio cometido contra Raiane Ferreira da Silva, de 21 anos, foi motivado por ciúmes.

O promotor relata que a relação do casal era conturbada, com comportamento agressivo de investigado em razão do ciúme que sentia da vítima. A jovem já tinha, inclusive, registrado uma ocorrência contra o namorado por ameaça.

Dia que o barbeiro matou a namorada a facadas em Indiara

Conforme consta na denúncia, no dia do crime, o autor “demonstrou intenso nervosismo ao saber que alguém teria curtido uma foto da vítima em seu perfil na rede social Instagram”.

Por volta das 22 horas, o casal iniciou uma discussão, durante a qual Raiane gritava por ajuda e pedia para que o homem não machucasse o filho do casal, de apenas sete meses. Com uma faca, o autor golpeou a vítima no pescoço e na cabeça.

Segundo relatos de vizinhos à polícia, após cometer o crime, o suspeito saiu com o filho no colo dizendo que tinha matado a namorada. Ele então deixou a criança com moradores e fugiu. Entretanto, acabou sendo preso no mesmo dia pela Polícia Militar (PM), ele foi encontrado em uma casa abandonada da cidade.

Informações apontam que o suspeito já responde pela prática do crime de ameaça contra Raiane, que chegou a conseguir uma medida protetiva contra ele, mas acabou reatando o namoro com o barbeiro. Na ocasião, o motivo da medida também foi ciúmes.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.