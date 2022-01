Botequim Mercatto abre sua primeira unidade em Pirenópolis

Pirenópolis, cidade histórica e turística a pouco mais de 120km de Goiânia e a 150km de Brasília, terá a primeira unidade do Botequim Mercatto fora da capital goiana. Assim, a inauguração acontece no dia 13 de janeiro, em comeração aos 15 anos do bar e restaurante. A unidade ficará no centro histórico da cidade, na Rua Direita.

O Botequim Mercatto irá manter o conceito da gastronomia requintada em um ambiente despojado em sua unidade de Pirenópolis. Porém, o cardápio terá algumas modificações, mas mantendo pratos tradicionais. Dessa maneira, o camarão a milanesa, a caçarola de frutos do mar, o polvo a lagareira e outros estarão disponíveis no menu. Além disso, na parte de bebidas é possível encontrar drinks, vinhos, cervejas de garrafa e também chopes.

Segundo a empresária Alici Rodrigues, a primeira unidade em Pirenópolis está sendo aberta devido ao alto número de investimentos no município nos últimos anos. O projeto arquitetônico é de William Hanna, que tem no currículo outros projetos para o bar e restaurante. A filial da cidade turística tem 130 lugares e irá preservar o projeto original do imóvel, que também é histórico.

Serviço: Botequim Mercatto – Pirenópolis

Onde: Rua Direita, nº88 Centro Pirenópolis

Abertura oficial: 13 de janeiro