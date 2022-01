Covid-19: crianças de 5 a 11 anos serão vacinadas assim que doses chegarem em Goiás

A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES/GO), informou nesta terça-feira (4/1) que as crianças de 5 a 11 anos de idade poderão receber a vacina contra a Covid-19, assim que os imunizantes chegarem à Goiás e forem distribuídas aos municípios do estado. A Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a dose pediátrica da Pfizer para está faixa etária pré-determinada, no dia 16 de dezembro de 2021.

Apesar da expectativa para a chegada, Goiás ainda não tem data para receber os imunizantes. A informação repassada pelo governo federal é de que as doses da vacina destinada às crianças ainda não chegaram ao Brasil, entretanto a previsão é de que cheguem depois do dia 10 de janeiro, sendo aplicadas a partir da segunda quinzena de janeiro.

Outro ponto importante sobre a vacinação infantil é que necessidade de prescrição médica ainda está sendo discutida entre o Governo do Estado e o Ministério da Saúde. A Secretária de Estado de Saúde de Goiás afirma que o estado não exigirá o receituário e que segue as declarações do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Todavia, Marcelo Queiroga, ministro da saúde, diz que as crianças serão vacinadas apenas com a apresentação de prescrição médica e assinatura dos pais em um termo de consentimento.

Aprovação da vacina de covid-19 para crianças

Há cerca de duas semanas, a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a aplicação do imunizante Pfizer em crianças. Com a aprovação, o Ministério da Saúde, incluiu crianças de 5 a 11 anos no Programa Nacional de Imunização, desde que os pais e/ou responsáveis apresentam prescrição médica.

Com a exigência do governo federal, cerca de 20 estados em todo país, além do Distrito Federal, se manifestaram contrários à recomendação da pasta e afirmaram que não vão exigir a apresentação de receituário. Os estados que se manifestaram são: Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.