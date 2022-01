Pe. Fábio de Melo e Elba Ramalho fazem show em Goiânia no dia 5 de fevereiro

No próximo dia 5 de fevereiro, Goiânia será palco do show “Uma Noite Inesquecível”. O evento é uma parceria do Padre Fábio de Melo e da cantora Elba Ramalho. A apresentação acontecerá no ginásio Goiânia Arena, com previsão para iniciar as 20h.

Amigos de longa data, Elba Ramalho e Pe. Fábio de Melo, desde pequenos tiveram grande influência musical em suas vidas, através de seus pais. Elba é filha de músico da orquestra popular e o Pe. Fábio aprendeu a tocar por intuição.

Sendo a música o motivo da união e inicio da amizade dos dois, a amizade foi consagrada e registrada em diversas canções gravadas por ambos, tais como “Oculto e Revelado” e “Maria e o Anjo”.

Projeto “Uma Noite Especial”

A capital escolhida pelos artistas para iniciar o projeto foi Goiânia. Em meio ao repertório de músicas da MPB, sucessos consagrados de Elba Ramalho e também do Padre Fábio de Melo, o show irá enaltecer e celebrar a amizade e a vida.

Sendo uma realização da Top Hits Music, os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Balada App, com valores a partir de R$ 30. O evento oferece a opção de meia entrada solidária, sendo necessário que o espectador doe um quilo de alimento não perecível. Podem ser adquiridos ingressos individuais e opções de mesas para quatro pessoas.

Os ingressos e valores para o show “Uma Noite Especial” são os seguintes:

Arquibancada: R$ 30,00 (Meia Solidária/Meia Entrada)

Área Verde: R$ 60,00 (Meia Solidária/Meia Entrada)

Área Vermelha: R$ 80,00 (Meia Solidária/Meia Entrada)

Cadeira Área Amarela: R$ 120,00 (Meia Solidária/Meia Entrada)

Cadeira Área Azul: R$ 140,00 (Meia Solidária/Meia Entrada)

Mesa p/ 4 pessoas: R$ 2.000,00

Para aqueles que optarem pela meia entrada solidária, é necessário fazer a doação de 1kg de alimento não perecível, a ser entregue no portão de entrada do evento. Já em relação à meia entrada tradicional, é necessário a comprovação, no momento da entrada, para maiores de 60 anos, professores e estudantes.