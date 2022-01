Zimbro Cocktails, em Goiânia, muda de endereço e ganha novo cardápio

O Zimbro Cocktails, bar que une coquetelaria e gastronomia em Goiânia, está em novo endereço. Assim, passou a ficar localizado na Alameda Ricardo Paranhos com a Rua 1128, no Setor Marista. O funcionamento é de terça-feira a domingo, sempre a partir das 17h30. Desde o seu início, esteve localizado no polo gastronômico do Metropolitan Mall, no Jardim Goiás.

Com a mudança de endereço em Goiânia do Zimbro Cocktails, o bar também ganhou um novo cardápio. Dessa maneira, tem novos drinks e vinhos disponíveis. Além disso, ganhou novas opções de entradas, pratos para compartilhar e sobremesas. O local mantém um ambiente acolhedor, porém agora possui a capacidade dobrada de lugares em relação ao endereço anterior.

“Já somos reconhecidos pelo gin desde 2018. Agora, com o espaço mais amplo, decidimos também aumentar o leque, explorando novas possibilidades na coquetelaria. Além disso, completamos o cardápio com opções de entradas, pratos quentes e para compartilhar, sobremesas, cervejas e vinhos”, comemora o sócio Eduardo Peres.

O bartender finalista do World Class 2021 e sócio do local, Benício Calaça, conta que a nova carta de coquetéis foi desenvolvida com exclusividade para o paladar de seus clientes. O Zimbro Cocktails, que tem o nome em homenagem ao principal ingrediente do gin, conta com mais de 150 rótulos da bebidas, incluindo raridades do mundo todo.

Ademais, no novo endereço, haverá uma a seleção de vinhos feita pelo sommelier Daniel de Moura e com a consultoria gastronômica da chef Patrícia Garcia, além da curadoria musical feita por Múcio Guimarães.

Serviço: Zimbro Cocktails & Co. – Goiânia

Endereço: Alameda Ricardo Paranhos com a Rua 1128, no Setor Marista

Horário de funcionamento: de terça a domingo, a partir das 17h30

Informações e reservas: (62) 9.8521-1997.