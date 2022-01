Detento morre após ser espancado por presos no presídio de Águas Lindas

Um detento foi espancado e morto por colegas de cela no presídio de Águas Lindas de Goiás, enquanto agentes prisionais estavam na cozinha da unidade, a aproximadamente 100 metros dos blocos. O caso aconteceu durante a virada de ano novo, na madrugada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro.

O detento morto fazia parte do Primeiro Comando da Capital (PCC), considerado criminoso de alta periculosidade e conhecido por dar ordens dentro da unidade prisional.

Com passagens por tráfico de drogas, a vítima foi transferida da Penitenciária Odenir Guimarães (POG), em Aparecida de Goiânia, para o Presídio Estadual de Águas Lindas de Goiás em fevereiro de 2020, após uma rebelião feita pelos penitenciários que chegaram a fazer uma transmissão ao vivo na internet.

Como aconteceu a morte do detento no presídio de Águas Lindas

O Presídio Estadual de Águas Lindas de Goiás é conhecido por receber presos que fazer parte de facções, tais como membros da PCC, vindos de São Paulo, e os Amigos do Estado (ADE), facção goiana.

O detento que morreu espancado no presídio de Águas Lindas de Goiás era lotado no bloco dois da unidade prisional. A ação dos colegas de cela contra a vítima aconteceu no momento em que os agentes responsáveis por fiscalizarem a unidade resolveram fazer uma pequena confraternização e se encaminharam para a cozinha do presídio. Beneficiando-se do momento de distração dos policiais penais, os presos aproveitaram a oportunidade e começaram a espancar a vítima.

De acordo com as apurações do caso, alguns internos de outras celas ainda chegaram a gritar por socorro, mas os agentes não chegaram a tempo, encontrando o rapaz sem vida dentro da cela.

O Dia Online entrou em contato com a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), mas até o fechamento desta matéria a DGAP não havia se manifestado sobre o caso.