Pai é preso suspeito de estuprar filha de 3 anos, em Bom Jesus de Goiás

Um homem de 27 anos foi preso suspeito de estuprar a filha de 3 anos, na cidade de Bom Jesus de Goiás, no sul do estado. A criança foi resgatada depois que a família descobriu os abusos, por causa da mudança de comportamento da menina.

De acordo com as investigações, o crime acontece no mês de dezembro de 2021. A menina começou a agir de modo diferente, foi então que surgiu a suspeita do abuso sexual e a família a encaminhou para atendimento médico.

O Conselho Tutelar foi acionado e informou o caso à Polícia Civil, que começou a investigar os crimes de maus-tratos e estupro de vulnerável.

Pai suspeito de estuprar filha de 3 anos, em Bom Jesus de Goiás, havia saído recentemente da prisão

Segundo as apurações, o pai suspeito de estuprar a filha havia saído recentemente da prisão, momento que a menina começou a morar com ele. A partir de então, ela começou a apresentar mudança no comportamento.

Conforme relatos de familiares, a menina também contou sobre os abusos sofridos para pessoas próximas. Agora, o caso segue sendo investigado pela polícia e o principal suspeito do caso é o pai da criança.

Diante dos fatos, o homem passou por interrogatório e foi encaminhado para a unidade prisional no último dia 30 de dezembro. Ele está à disposição do Poder Judiciário e, caso seja condenado, poderá pegar até 15 anos de prisão pela prática do crime de estupro de vulnerável.

