Programa Mães de Goiás: confira a lista de beneficiárias

Os cartões do Programa Mães de Goiás já começaram a ser distribuídos para as beneficiárias no Estado. O programa concede auxílio mensal de R$ 250, para compras em farmácias e supermercados a mulheres com filhos de até seis anos e em situação de vulnerabilidade social.

Para receber o benefício a mãe ou responsável deve estar cadastrada no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e ter filhos de zero a seis anos de idade. O benefício dura cerca de 12 meses, podendo se estender por até 36, dependendo da idade da criança.

Cadastro e pagamento

Caso preencha todos os requisitos para participar do programa, o pagamento é feito de forma automática, sem a necessidade de outros cadastros. As beneficiárias são selecionadas com base nas informações do CadÚnico.

O pagamento é feito por meio do cartão Mães de Goiás. A beneficiária com o cartão já pré-cadastrado poderá usar a plataforma web ou aplicativo para cadastrar sua senha, desbloquear o cartão e ter acesso a funcionalidades como os estabelecimentos credenciados para compras e consulta do saldo disponível.

A ação contemplará as famílias progressivamente. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), a cada mês, 10 mil famílias são incluídas, até chegar ao número total de beneficiárias, que é de 100 mil mães.

Para continuar recebendo o benefício as mães devem atualizar as informações no CadÚnico e manter a carteira de vacinação dos filhos em dia, de forma a atender os critérios do Ministério da Saúde. No caso de gestantes, é necessário realizar todo o acompanhamento médico relativo ao pré-natal e também aos primeiros seis meses de vida da criança.

É importante lembrar que não há tempo mínimo de inclusão no Cadastro Único. A seleção das mães beneficiárias utiliza a base disponível no Cadastro Único do mês de maio. Mães que atendam aos critérios podem se cadastrar junto aos CRAS, mas só vão receber o benefício após a conclusão da distribuição de todos os cartões já pré-cadastrados.

Listas de beneficiárias do Programa Mães de Goiás

As mulheres que se enquadram nos critérios da seleção e que vivem em municípios que ainda não foram contemplados com a ação podem checar se têm direito ou não ao benefício no site da Seds ou diretamente em maesdegoias.social.go.gov.br.

Confira aqui a lista de beneficiárias do Mães de Goiás: