SMS de Aparecida diz que bebê que quebrou braço ficou preso no canal de parto

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida divulgou nota esclarecendo sobre o prontuário do bebê que teve o braço quebrado no momento do nascimento.

A SMS informou que a mãe do bebê teve um parto rápido, chamado de taquitocito, e que consiste na evolução acelerada do quadro, onde a dilatação cervical, descida e expulsão do feto ocorrem no prazo de 4 horas ou menos.

Durante o processo do parto, a equipe médica identificou uma distócia de ombro, condição onde o ombro do feto fica preso no canal de parto. Ainda de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, esta é uma situação muito conhecida na medicina e que também é descrita em livros.

Como o bebê teve o braço quebrado

Quando a distócia de ombro acontece é preciso que o obstetra seja rápido em suas ações, caso contrário o bebê corre o risco de ficar sem oxigênio. Após identificar a situação, o obstetra responsável pelo parto executou a manobra de Rubin I, fazendo uma pressão suprapúbica, para auxilio no desprendimento do braço bebê.

Após o nascimento, a criança passou por uma avaliação pediátrica e submetida à exames de imagem, do tipo raio-X, que diagnosticaram um possível trauma decorrente do esforço feito durante o trabalho de parto. No dia 23 de dezembro, o bebe recebeu alta com orientação e encaminhamento para uma consulta com ortopedista.

O tratamento adotado pelo profissional foi conservado de fratura e o bebê deve retornar à unidade médica depois de um prazo pré-determinado, de acordo com orientação repassada pelo médico. Entretanto, em caso de dores, a recomendação é que a família busque assistência médica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Buriti, que oferece atendimento emergencial em ortopedia 24h.

A mãe do bebe solicitou à Secretaria de Saúde que agendasse uma nova consulta eletiva com o ortopedista. A criança deve se consultar nesta quinta-feira (6/1). Todos os documentos e relatórios do parto foram enviados para a Coordenação Médica da Secretaria, pois a SMS abriu uma sindicância para apurar mais sobre o caso.