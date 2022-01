Com 22 mil vagas, inscrições para o programa CNH Social iniciam na segunda (10)

O Governo de Goiás divulgou o novo calendário para as inscrições no programa CNH Social. Desta vez foram liberadas pelo governo do estado cerca de 22 mil vagas. As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira, dia 10 de janeiro, através do site do Detran.

As vagas são destinadas às pessoas de baixa renda e serão divididas em duas etapas que acontecerão ao longo deste ano de 2022. Nesta primeira etapa estão à disposição do público-alvo 11.010 vagas e a previsão é que o restante das vagas está previsto para serem disponibilizadas em abril.

Como funciona a CNH Social

O programa CNH Social é destinado para pessoas de baixa renda, em todo Estado de Goiás, que desejam tirar sua primeira habilitação, fazer inclusão ou mudar de categoria, de forma gratuita.

Dentre as exigências do cadastro estão:

ser maior de 18 anos;

ser inscrito no Cadastro Único (CadÚnico)

ser inscrito em programas sociais há, pelo menos, 6 meses.

saber ler e escrever.

Os selecionados pelo programa têm direito a realizar o curo teórico, aulas práticas de direção e até três retestes, caso necessário. Não serão cobradas nenhum tipo de taxa para que o participante possa tirar a habilitação.

Para participar os candidatos não podem ter sido autuados em infrações graves ou gravíssimas nos últimos 12 meses, bem como serem reincidentes em infrações de gravidade média.

Dividido em três modalidades, o programa CNH Social permite que o interessado se candidate em apenas uma delas: estudantil, rural ou urbana.

Para se candidatar nas modalidades é preciso:

Modalidade estudantil: ter entre 18 e 25 anos de idade; cursar ou ter concluído o ensino médio na rede pública estadual. Em caso de empate, a nota média apurada pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás, será usada como critério de desempate.

ter entre 18 e 25 anos de idade; cursar ou ter concluído o ensino médio na rede pública estadual. Em caso de empate, a nota média apurada pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás, será usada como critério de desempate. Modalidade urbana ou rural: morar em áreas urbanas ou rurais e estar devidamente cadastrado, e ativo, no CadÚnico.

Confira o cronograma do programa CNH Social, divulgado pelo Governo de Goiás: