Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré acontece neste domingo (9/1)

Está em busca de um programa diferente para o final de semana? Uma boa dica é a primeira edição da Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré em 2022. Assim, o evento ocupa um dos espaços mais conhecidos do Setor Oeste, em Goiânia, neste domingo (9/1), das 8h às 14h. A feira tem entrada gratuita e reúne 40 expositores, com peças de antiquário, brechós, artistas plásticos e colecionadores de antiguidades.

Dessa forma, o público poderá encontrar várias peças antigas, como móveis, itens de decoração e esculturas. Além disso, há cédulas antigas, vinis e pratarias. A Feira de Antiguidades se firma como um acontecimento capaz de reunir excelentes fornecedores de antiguidades da capital. Tradicionalmente, ela ocorre sempre no segundo domingo de cada mês desde 2017. Todavia, a frequência variou bastante durante a pandemia.

A feira terá uma praça de alimentação com food trucks, com variedade de comidas e bebidas. Algumas das opções serão tapioca, cachorro-quente, crepe, chope artesanal e sucos.

Primeira edição da feira em 2022 terá várias atrações culturais

A programação da Feira de Antiguidades já conta com atrações culturais. Assim, quem for à Praça Tamandaré no domingo poderá conferir a apresentação do músico Fran Sax. Ele tocará músicas clássicas com saxofone. Ademais, a Feira de Antiguidades terá também o Encontro Goiano de Pin Ups, organizado pelos grupos Pin Up Girls Gyn e Liga Pin Up Goiás.

Haverá ainda a participação do Clube dos Colecionadores Disney no Brasil, disponibilizando histórias em quadrinhos, e a presença de Damas e Cavalheiros de Época, que fazem parte do grupo Boulevard. Além disso, estarão presentes na feira as fiandeiras da Associação dos Idosos do Brasil (AIB), sediada em Goiânia. Elas fiarão diversas peças de tecido, farão exposição e venda de seus trabalhos.

O evento conta também com a exposição de motos e carros antigos, promovida pelo Clube do Opala de Goiânia e pelo Clube do Veículo Antigo de Goiás (CVA-GO), por meio do Interclubes.

Confira o passeio por uma das edições do evento!