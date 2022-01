Goiânia amplia pontos de testagem de Covid-19

A partir desta quinta-feira (6/1), a prefeitura de Goiânia está ampliando o atendimento para testagem de Covid-19. Assim, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) visa atender a alta procura que tem ocorrido nos últimos dias nos locais de testagens. Dessa maneira, o objetivo é ter aproximadamente 2 mil testes rápidos de antígeno por dia, em locais diferentes.

De acordo com o SMS, os locais para testagem da Covid-19 em Goiânia serão disponibilizados no site da prefeitura diariamente.

Os testes são realizados em pessoas a partir de 5 anos. Dessa forma, têm o objetivo promover o isolamento social de quem tem resultado positivo para Covid-19, mas que não apresentam sintomas. “A testagem ampliada da população faz parte da ação de vigilância desenvolvida pela gestão municipal no enfrentamento da pandemia”, disse o titular da SMS, Durval Pedroso, acrescentando que a população ainda precisa se atentar aos cuidados sanitários, como o uso de máscara, higienização das mãos e o distanciamento social.

Agendamento

Para realizar o teste, que fica pronto em cerca de 20 minutos, basta agendar por este link que também está disponível no site da Prefeitura de Goiânia. O link para agendamento é divulgado sempre a partir das 12h. Depois de agendar, basta comparecer ao local no horário marcado, com documentos pessoais e comprovante de endereço.