Parque Mutirama mantém funcionamento em horário especial

O Parque Mutirama, em Goiânia, continuará funcionando em horário especial, durante a tarde e noite, até o dia 16 de janeiro. O local está aberto, desde o dia 14 de dezembro, das 16h às 22h, quando ganhou decoração natalina. Assim, segundo a Agência Municipal de Turismo Eventos E Lazer (Agetul), a iniciativa tem o objetivo de oferecer melhor opção de lazer durante as férias escolares.

“Recebemos vários pedidos, nas redes sociais e na administração do parque para continuar com o Mutirama aberto em horário estendido. Tanto as crianças quanto os pais poderão visitar o Mutirama também durante a noite”, afirma o presidente da Agetul, Valdery Júnior.

Durante sua abertura no horário especial para as festividades de Natal e Ano Novo, o Parque recebeu quase 60 mil pessoas, em 23 dias de operação.

A entrada no Parque Mutirama continua gratuita, mas a campanha Bilheteria Solidária segue em janeiro. Dessa forma, as pessoas que quiserem poderão doar um quilo de alimento não perecível. Neste mês, as doações serão destinadas para o nordeste goiano, que tem sofrido com os impactos das fortes chuvas. Nesta quinta-feira (6/1), o Parque Mutirama enviou um caminhão com 4 toneladas de alimentos para Cavalcante.

“Esses alimentos foram arrecadados aqui na Bilheteria Solidária, entre novembro e dezembro. Agora fazemos uma mega operação para ajudar essas famílias que precisam tanto”, diz o presidente da Agetul.

Confira quais brinquedos funcionam no horário especial do Parque Mutirama

Nesse período de funcionamento do Parque Mutirama à noite, o público tem acesso apenas a alguns brinquedos. Portanto, na Área 1 estarão em operação o trenzinho, a roda-gigante, o bate-bate e o tele combate.

Além disso, na Área 2, os visitantes poderão brincar na mini auto pista (bate-bate), o carrossel, o mini helicóptero e o mini tornado. Inclusive, o Aproveite a cidade já esteve no parque (de dia) e mostra como foi a experiência. Veja AQUI!

Importante lembrar que continuamos na pandemia da Covid-19, portanto lembre-se de tomar todos os cuidados, como uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento.