Trecho da GO-118 entre Alto Paraíso e Teresina de Goiás é parcialmente liberado

Foi parcialmente liberado na tarde desta quinta-feira (6/1), pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), o trecho da GO-118 entre os municípios de Alto Paraíso e Teresina de Goiás, que estava totalmente interditado após o surgimento de uma erosão no leito da via.

A erosão surgiu devido às fortes chuvas que vem atingindo a região, sendo necessário que a via fosse totalmente interditada para a segurança dos motoristas. Com a liberação, na tarde de hoje (6), poderão trafegar pela rodovia veículos de pequeno porte, tais como motos, automóveis de passeio, caminhonetas e vans.

A reabertura parcial somente foi permitida com a aplicação do sistema para e siga, com intensa sinalização e policiamento no local. Na semana passada equipes da Goinfra começaram a realizar plantões com a intenção de executar obras de reforço do talude e com a colocação de pedras no leito que cedeu.

Liberação da pista no trecho da GO-118

A previsão inicial da Goinfra era de que pista seria liberada nesta sexta-feira (8), porém uma reavaliação foi feita pelos engenheiros que consideraram seguro a liberação de meia faixa.

“Conseguimos estabilizar o aterro a partir da execução dos serviços emergenciais. Agora passamos para a segunda etapa, que é a reconstrução da rodovia”, explica o presidente da Goinfra, Pedro Sales.

Apesar da liberação, as obras na via vão continuar, sendo o próximo passo “a execução dos serviços de recomposição do ponto danificado, com a compactação do aterro, implantação de nova capa asfáltica, sistema de drenagem e sinalização para a liberação total da pista”, ressaltou o diretor de Manutenção da agência, Adriano Mendes.

O término total da obra ainda não tem data definida, isto porque a região ainda esta sob a previsão de chuvas intensas, dificultando assim que a reestruturação da pista seja concluída.