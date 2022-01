Decreto volta a autorizar funcionamento da Feira Hippie às sextas-feiras

A Prefeitura de Goiânia publicou um novo decreto que volta a autorizar o funcionamento da Feira Hippie às sextas-feiras, a partir do de 7 de janeiro. O documento é válido até o dia 1º de abril deste ano.

De acordo com o documento, os feirantes podem montar as barracas a partir de meia-noite de sexta-feira, entretanto, o funcionamento é permitido a partir das 6h. O período máximo de permanência é até às 15h de domingo.

Além dos horários estabelecidos, as portarias destacam que deverão ser obedecidos todas as medidas e protocolos sanitários de funcionamento estabelecidos pelo Decreto nº 3.237, de 8 de junho de 2021.

Desde março do ano passado, a Feira Hippie estava funcionando somente aos sábados e domingos. A região sofreu alteração nos dias e horários de funcionamento no início da pandemia em Goiás.

Segundo a prefeitura, cerca de 5 mil feirantes estão cadastrados no sistema da prefeitura e, desta forma, estão aptos a trabalhar.

Feira Hippie poderá funcionar às sextas-feiras; veja algumas determinações

De acordo com o Decreto n.º 3.237, os feirantes ainda devem garantir distância mínima de 1,5m entre trabalhadores e entre usuários. Devem intensificar a limpeza das superfícies dos ambientes, seguida de desinfecção com álcool 70% e também disponibilizar álcool em gel 70% para higienização das mãos, em cada barraca. Além disso, lixeira com tampa e acionamento a pedal deverá ser disponibilizada no local.

Patrimônio cultural

Foi aprovado na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em setembro do ano passado, o projeto de lei (nº 159/2020) que declara a Feira Hippie patrimônio cultural imaterial da cidade de Goiânia.

De autoria da vereadora Priscilla Tejota (PSD), o projeto tem como objetivo reconhecer a importância da feira como parte da história da cidade, das famílias e da cultura goianiense. “Agradeço o apoio dos vereadores pela aprovação deste projeto. Trata-se do reconhecimento não apenas economicamente da feira, mas de todo trabalho de um povo, capaz de criar e consolidar uma atividade tão arraigada com a cidade, a ponto de se tornar símbolo dela”, destacou a parlamentar.

A Feira Hippie de Goiânia possui mais de 6 mil barracas e é considerada a maior feira ao ar livre do Brasil e da América Latina.