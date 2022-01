Jovem morre em acidente envolvendo 3 veículos na GO-213, em Caldas Novas

Um jovem de 25 anos morreu na tarde dessa quinta-feira (6/1) em um acidente envolvendo três veículos na GO-213, em Caldas Novas. O local onde aconteceu a batida, que liga a cidade turística à Piracanjuba, é conhecido como “curva da morte”, por causa da periculosidade.

Conforme informações, o acidente envolveu dois veículos de pequeno porte e um caminhão que transportava combustível. Uma ultrapassagem mal sucedida teria causado a batida.

Como aconteceu o acidente envolvendo 3 veículos na GO-213, em Caldas Novas

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão trafegava pela rodovia GO-213, sentido Caldas Novas/Piracanjuba, e tentou fazer uma ultrapassagem, momento o veículo Fiat Touro saiu da pista e capotou. Um outro veículo que seguia atrás, modelo Fiat Línea, não conseguiu desviar do caminhão e acabou colidindo frontalmente.

No total, sete pessoas se envolveram no acidente. No Fiat Touro estavam quatro pessoas, que não se feriram e recusaram atendimento médico. Já o motorista do Fiat Línea ficou gravemente ferido e preso às ferragens. Ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas e precisou ser reanimado. Apesar dos esforços dos socorristas, o jovem não resistiu aos ferimentos.

Uma mulher de 33 anos que viajava com o jovem no veículo sofreu ferimentos leves. Os demais ocupantes dos veículos envolvidos não sofreram ferimentos graves. O acidente segue sendo investigado.

Batida na BR-153, em Rianápolis

Na véspera de natal de 2021, três pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um caminhão e um carro na BR-153, próximo à cidade de Rianápolis. O Corpo de Bombeiros Militar atendeu a ocorrência.

No local, os bombeiros constataram a morte de todos os ocupantes do veículo de passeio, sendo um casal de aproximadamente 40 anos e uma criança de aproximadamente 12 anos. O motorista do caminhão não apresentava nenhuma lesão.

De acordo com os bombeiros, as vítimas estavam presas às ferragens do veículo e os bombeiros, após o trabalho de perícia feita pela Polícia Técnico-Científica, realizaram a remoção das ferragens para retirada das vítimas de dentro do veículo.