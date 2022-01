Vans de vacinação contra Covid-19 voltam a atender em Goiânia

As vans da VacinAção, ação itinerante de vacinação contra a Covid-19 da prefeitura de Goiânia, estarão presentes em diversas regiões da capital nos próximos dias. Assim, neste sábado (8/1), as equipes estarão no Parque Vaca Brava, localizado entre as avenidas T-10, T-13 e T-15, no Setor Bueno. Além disso, na Feira do Novo Horizonte, localizada na Avenida César Lattes, no Setor Novo Horizonte. Dessa maneira, o atendimento ao público será das 8h às 17h, com a disponibilidade de se vacinar contra Covid-19 e Influenza.

“A van da VacinAção é um sucesso. Levamos a vacina, via buscas ativas da população que está apta a se imunizar, e temos um resultado ótimo”, comemora o titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Durval Pedroso.

Com a ação de dezembro, foram aplicadas 16,5 mil dose de vacinas contra a Covid-19 em moradores de Goiânia. “A iniciativa vai continuar enquanto for preciso. Dessa forma, continuamos a contar com o apoio da população”, afirma o prefeito de Goiânia Rogério Cruz.

O secretário Durval Pedroso ressalta que o cronograma do mês de janeiro já está pronto. Assim, as vans são mais um reforço para a vacinação contra a Covid-19 em Goiânia.

“Nossa intenção é ir aos locais em que a população vacinável estiver, por isso vamos novamente aos parques, terminais de ônibus, praças, shoppings, igrejas e centros comerciais”, diz Durval Pedroso. Ademais, ele lembra que as duas vacinas, contra Covid e Influenza, podem ser aplicadas simultaneamente.

Confira os locais da VacinAção de 8 a 15 de janeiro

No sábado, a VacinAção, ação itinerante de vacinação contra a Covid-19 da prefeitura de Goiânia, acontece no Parque Vaca Brava e na do Setor Novo Horizonte. Já na segunda-feira (10/1), no Parque Mutirama e na Região Campinas/Centro. Além disso, na terça (11/1), no Terminal da Praça da Bíblia e na Região Leste

Na quarta-feira (12/1), as vans estarão na Rua 28 de Setembro, no Residencial Tancredo Neves, na Região Noroeste. Ademais, na quinta-feira (13/1), nas Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO). Na sexta-feira (14/1), ficam no Terminal do Goiânia Viva, na Região Oeste. Já no sábado (15/1), no Parque Campininha das Flores e no Parque Nova Esperança, na região Noroeste.