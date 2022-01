Governo de Goiás cancela mutirão que seria realizado em Aparecida de Goiânia

O Governo de Goiás anunciou, na tarde deste sábado (8/1), o cancelamento da 3ª edição do Mutirão Iris Rezende que seria realizado em Aparecida de Goiânia no próximo fim de semana, 15 e 16 de janeiro. O anúncio foi feito por Ronaldo Caiado nas redes sociais.

Na publicação, Caiado afirma que a decisão foi tomada por causa da previsão de fortes chuvas, além do aumento de casos de influenza e Covid-19. Ainda não há uma nova data definida para a realização do mutirão.

“Diante da previsão de fortes chuvas e do aumento de casos de influenza e Covid-19, resolvemos por bem adiar o mutirão do Governo de Goiás, que seria realizado dias 15 e 16 de janeiro, para uma data ainda a ser definida. A estrutura do mutirão é móvel e requer cuidados diante de fortes chuvas e ventos. E graças a Deus a vacinação tem ajudado a evitar casos graves, internações e óbitos. Vamos superar mais esse momento e em breve o mutirão estará de volta. A vida da população em 1º lugar. Sempre.”, escreveu na publicação.

Mutirão Iris Rezende

Até o momento, duas edições do Mutirão foram realizadas, sendo uma em Goiânia e outra em Aparecida de Goiânia. O objetivo é levar uma série de serviços para a população, como entrega de cartões do Mães de Goiás, repasses do programa Bolsa Estudo, oferta de serviços do Vapt Vupt e Expresso, emissão de documentos, realização de exames, consultas médicas, vagas de emprego e corte de cabelo.

Casos de Covid-19 em Goiás

Nos últimos dias, várias cidades de Goiás apresentaram aumento no atendimento de pessoas com sintomas gripais, o que tem deixado diversos postos de saúde lotados. Além dos casos de Covid-19, também foi possível perceber um aumento em casos de dengue, H3N2 e Chicungunha.

Dados do boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (7), apontam que há 952.645 casos de doença pelo coronavírus 2019 no território goiano. Destes, há o registro de 919.087 pessoas recuperadas. No Estado, há 612.857 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 295.117 casos.

Além disso, há 24.724 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,6%. Há 386 óbitos suspeitos que estão em investigação.

Levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 5.235.405 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose e a dose única, foram vacinadas 4.215.698 pessoas.