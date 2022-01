Mutirão Iris Rezende: 3ª edição será realizada em Aparecida nos dias 15 e 16 deste mês

A 3ª edição do Mutirão Iris Rezende, realizada pelo Governo de Goiás, acontecerá nos dias 15 e 16 deste mês, sábado e domingo, em Aparecida de Goiânia. Na sexta-feira (14) já haverá atendimento a moradores, no período da tarde. Serviços gratuitos ficarão disponíveis em uma área da GO-040, no Jardim Tropical, ao lado do Shopping Portal Sul.

No sábado (15/1), o horário de funcionamento será das 8h às 16h e, no domingo (16/1), das 8h às 12h. No primeiro dia, sexta-feira (14/1), a estrutura será testada com atendimentos a moradores das 13h30 às 18h.

A previsão é de que mais de mil pessoas, entre servidores do Estado, da Prefeitura de Goiânia, e de outros órgãos parceiros, trabalhem no atendimento aos moradores da região.

Serviços oferecidos na 3ª edição do Mutirão Iris Rezende

Durante o evento também serão entregues 1.682 cartões do programa Mães de Goiás, além de ter atendimentos relativos ao registro civil, com a emissão das segundas vias de certidões de nascimento, casamento, óbito, nome social e retificação de nome. Também serão emitidos passaporte do idoso, passe livre da pessoa com deficiência, carteira de identificação do autista e realizados cortes de cabelo de forma gratuita para a população.

Além disso, haverá oferta de vagas de emprego; distribuição de mudas de árvores, entrega de benefícios sociais, serviços do Vapt Vupt, além da oferta de oficinas e apresentações culturais. Por conta do recesso em algumas esferas públicas, nesta edição não haverá atendimento por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), Ministério Público Estadual (MPGO) e Defensoria Pública do Estado (DPE).

Neste terceiro mutirão, também haverá ampliação de atendimentos por parte da Prefeitura de Goiânia, como da rede Atende Fácil. Serão disponibilizados espaços para a inscrição para o programa Renda Família + Mulher para aquelas com o CadÚnico atualizado e inscrições para cursos de capacitação.

Já na educação, o público poderá ter informações sobre matrícula na rede municipal de ensino de Goiânia, inclusive com um guichê para sanar dúvidas sobre a documentação necessária e o cadastro antecipado. Ainda estão previstas distribuição de hortaliças; apresentação de aulas de robótica e do sistema de reconhecimento facial que está em fase de implantação nas unidades de ensino; espaço para leitura e pintura lúdica.

Para o público que busca uma colocação no mercado de trabalho, serão oferecidas vagas de trabalho via Programa Mais Empregos. E mais: cursos gratuitos de capacitação e qualificação; acesso a linhas de crédito e renegociação de dívidas, via parceria com a GoiásFomento, para micro e pequenos empresários.

A expectativa do mutirão em Aparecida de Goiânia é receber quantidade de público maior do que na última edição, quando foram realizados 80 mil atendimentos, 10 mil a mais do que na primeira, e um público de 65 mil presentes.