Com salários de até R$ 4,5 mil, Hmap abre processo seletivo; veja como participar

O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (Hmap), localizado na região metropolitana de Goiânia, está com processo seletivo aberto para 16 vagas, com salários entre R$ 1,2 mil e R$ 4,5 mil.

A previsão do edital é para que os profissionais selecionados tenham início imediato. As inscrições foram abertas no último dia 06 de janeiro e se encerram na próxima quarta-feira (12).

Segundo as informações do edital e também da instituição, é possível encontrar vagas para as áreas de assistência e cargos administrativos, além da formação de cadastro reserva para o Hmap.

Como realizar as inscrições no processo seletivo do Hmap

As inscrições para participar do processo seletiva estão sendo feitas via internet, basta o acessar o site do Hmap e procurar pela aba de transparência. No momento da inscrição será solicitado os documentos pessoais, endereço, cargo de interesse e o envio de um currículo via PDF, por isso o candidato deve ter os dados em mãos.

De acordo com o cronograma divulgado, o processo seletivo foi dividido em três etapas, sendo elas, respectivamente, triagem curricular, análise curricular e entrevista técnico-comportamental.

Já em relação a divulgação dos candidatos selecionados em cada uma das três etapas, a lista será divulgada pelo site do Hmap e a convocação dos selecionados acontecerá mediante à necessidade do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar.

Confira abaixo as vagas destinadas para início imediato e também aquelas para compor o cadastro reserva do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia:

Vagas destinadas para início imediato:

Auxiliar de farmácia – 4 vagas;

Técnico em enfermagem – 3 vaga;

Enfermeira/SCIRAS – 1 vaga;

Fonoaudiólogo(a) – 1 vaga;

Instrumentador cirúrgico – 1 vaga;

Nutricionista intensivista – 1 vaga;

Terapeuta ocupacional – 1 vaga;

Analista de custos – 1 vaga;

Analista II/TI – 1 vaga;

Auxiliar administrativo – 1 vaga;

Copeira – 1 vaga;

Vagas voltadas para o cadastro reserva: