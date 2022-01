Começam reparos no trecho da GO-020 interditado após erosão sobre Rio Meia Ponte

Começaram na manhã desta segunda-feira (10/1) os reparos na GO-020, no trecho onde aconteceu a erosão sobre o Rio Meia Ponte, no município de Senador Canedo, no sentido Goiânia.

Neste domingo (9/1), foi feita a interdição parcial da via devido a abertura do buraco na cabeceira da ponte provocado pela força das águas das fortes chuvas.

No local, servidores da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) fizeram um desvio para a água da enxurrada e também realizaram a limpeza do capim próximo a erosão.

Segundo o supervisor plantonista da COMPDEC, Luciano Padilha, os motoristas precisam ficar atentos às mudanças provisórias no tráfego. “Estivemos no local para dar apoio nas avaliações, também optamos em operar somente em meia pista. Mas por segurança, as duas pistas de rolamento seguem monitoradas constantemente até a intervenção corretiva do afundamento constatado”, frisou Padilha.

O Capitão do CBMGO, Neri, afirmou que aponte não sofreu nenhum problema estrutural. “A ponte em si não teve nenhum problema estrutural, o problema foi na contenção que segura o barranco onde a cabeceira se apoia. Com as chuvas, o grande volume de água lavou a terra sob a ponte e causou esse abatimento”, explicou.

Além do trecho da GO-020 interditado. fortes chuvas têm causado estragos em outras rodovias de Goiás

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), somente nos primeiros oito dias deste mês algumas cidades de Goiás já receberam 58% do volume de chuvas previsto para todo o mês de janeiro.

Com os temporais, várias cidades estão registrando estragos, especialmente em rodovias. Em Aparecida de Goiânia um trecho da BR-153 foi interditado no mês passado após uma erosão da via. No Nordeste goiano, vários municípios estão sofrendo com o desmoronamento de parte da GO-118, pois impede o trânsito entre cidades vizinhas, deixando municípios totalmente isolados.

Além disso, a GO-338, em Pirenópolis, também foi comprometida pelas fortes chuvas; um bueiro na pista começou a ceder. Já em São Luís de Montes Belos, o transbordamento do Rio Santa Rosa, deixou a GO-164 interditada por algumas horas no último sábado (8).

A previsão do Cimehgo é que por causa de um corredor de umidade haja chuva em todo o estado ainda nesta semana.