Covid-19: vacinação de crianças em Goiás começa segunda (17), aponta Saúde

O secretário estadual de saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, divulgou a informação de que a vacinação contra a Covid-19, para crianças entre 5 e 11 anos de idade, tem previsão para iniciar na próxima segunda-feira (17/1). As equipes de saúde responsáveis pela aplicação da vacina neste grupo já iniciaram os treinamentos necessários.

“É a data que a gente trabalha se não tiver nenhuma falha de planejamento em relação à entrega do Ministério da Saúde”, esclareceu Alexandrino.

O Ministério da Saúde já havia o primeiro lote do imunizante para crianças está previsto para chegar ao Brasil na próxima quinta-feira (13). As doses pediátricas foram desenvolvidas pela farmacêutica Pfizer.

A ordem de imunização foi definida de acordo com a idade, de forma decrescente, começando por aqueles que possuem 11 anos completos. A estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é de que no país existam aproximadamente 726 mil crianças dentro desta faixa etária.

A informação da Secretaria de Estado de Saúde (SES) Goiás é de que as doses da vacina pediátrica serão distribuídas aos municípios o mais rápido possível. “Assim que chegar, nossos caminhões vão fazer a distribuição o mais rápido possível. O estado de Goiás tem sido um dos que consegue fazer essa distribuição mais rápida, rodamos de noite, de madrugada e vamos fazer o mais rápido possível”, disse o secretário.

Imunizante pediátrico da Pfizer

As doses destinadas à adultos e crianças são diferentes, por mais que sejam fabricadas pelo mesmo laboratório. nas crianças, a vacina será aplicada em duas doses, com aproximadamente 21 dias de diferença entre as duas aplicações.

O que diferencia as vacinas adulto e infantil são a dosagem, composição e concentração da vacina pediátrica. Para facilitar a diferenciação, a Pfizer utilizou para armazenar os imunizantes infantis cores diferentes daquelas usadas nos imunizantes para adultos.

Veja as diferenças abaixo: