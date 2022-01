Homem morre eletrocutado enquanto furtava fios de alta tensão em Aparecida

Nesta segunda-feira (10/1) um homem, de 22 anos, morreu após ser eletrocutado enquanto furtava fios de cobre no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital de Goiás.

Os fios estavam na caixa de eletricidade, localizado no subsolo da uma rua. O corpo da vítima foi encontrado por policiais militares. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mãe do rapaz informou à Polícia Militar de Goiás (PMGO) que o filho estava morando na rua.

Moradores do Jardim Tropical que passaram pelo local e viram a situação, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito da vítima no momento de prestar os primeiros socorros.

Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, no local havia risco de choque elétrico devido à chuva e aos fios descascados que se encontravam com o corpo da vítima, desta forma uma equipe da Enel foi chamada para dar suporte técnico no local.

Mediante à situação, a Enel alerta a população sobre os riscos de manusear incorretamente a fiação elétrica, por isso o serviço é perigoso e só deve ser feito por um profissional qualificado.

Além do homem que morreu eletrocutado, em Anápolis um idoso morreu no telhado de casa após levar choque elétrico

No último dia 27 de dezembro um idoso, de 63 anos, foi a óbito após receber um choque elétrico enquanto trabalhava no telhado de uma casa localizada na Vila João Luiz de Oliveira, em Anápolis.

As informações sobre o caso foram repassadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município, localizado à 55 km de Goiânia. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) informou que a equipe de plantonistas foi acionada para realizar o resgate e retirar a vítima do telhado do imóvel.

Segundo apurações, o dono da casa foi quem solicitou o socorro após perceber que o senhor estava caído em seu telhado. O corpo da vítima foi retirado do local e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Anápolis, onde foi retirado pelo Instituto Médico Legal (IML).