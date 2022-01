Motociclista morre após cair de viaduto na avenida São Paulo, em Aparecida

No início da tarde desta segunda-feira (10/1) um motociclista que trafegava na parte superior do viaduto Vereador João Antônio Borges, localizado na Avenida São Paulo, em Aparecida de Goiânia, caiu e foi a óbito.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). O estado de saúde do motociclista foi considerado grave e devido aos ferimentos, a vítima morreu na unidade de saúde.

Uma equipe da Polícia Militar de Goiás (PMGO) esteve no local para auxiliar e ouviu testemunhas oculares que contaram como o acidente aconteceu. De acordo com as apurações o motociclista foi fechado por um carro e, na tentativa de desviar, bateu na mureta do viaduto e caiu.

Apesar das testemunhas e fatos relatados, os policiais que estiveram no local destacaram que a forma como o fato aconteceu ainda precisa ser esclarecida, sendo necessário o auxílio de peritos de trânsito. Imagens de câmaras de segurança serão utilizadas para a uma apuração mais profunda dos fatos.

Além do motociclista que morreu após cair do viaduto, outro perdeu a vida ao ser atropelado por carreta no Anel Viário

No último dia 25 de setembro um motociclista morreu após ser atropelado por uma carreta, no Anel Viário, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital.

Segundo informações, o motociclista teria colidido com a parte traseira da carreta e, em seguida, teve o corpo esmagado pelo veículo. O acidente aconteceu na parte da manhã.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

A vítima, que ainda não teve o nome, nem a idade divulgados, trabalhava como segurança em uma empresa privada. Uma equipe de perícia também esteve no local.