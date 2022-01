Pai de vereador morre após capotamento de ambulância na GO-070, em Itapirapuã

O pai de um vereador morreu após o capotamento de uma ambulância registrado neste domingo (9) na GO-070, em Itapirapuã, a cerca de 180 km de Goiânia. Outras duas pessoas ficaram feridas, sendo o parlamentar e o motorista do veículo.

Segundo informações da Prefeitura de Santa Fé de Goiás, onde o vereador atua, o político foi até a Goiânia na ambulância, juntamente com uma enfermeira, para buscar o pai. O homem havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na última sexta (7) e foi à capital para fazer uma tomografia.

O acidente aconteceu quando a ambulância voltava para a cidade. O pai do vereador chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

O motorista da ambulância fraturou a clavícula e foi encaminhado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. O vereador teve apenas ferimentos leves, já a enfermeira não se feriu. As causas do acidente ainda não foram descobertas.

Capotamento de ambulância deixa 7 feridos na BR-153

No último dia 30 de dezembro, um grave acidente foi registrado no km 570 da BR 153, município de Professor Jamil, região sul do estado. Uma ambulância do Samu que estava transportando um bebê recém-nascido capotou e deixou sete feridos.

Conforme informações da PRF, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) transportava o bebê recém-nascido, que nasceu prematuro em Pontalina, acompanhado da médica e da avó para a capital goiana.

Em determinado momento, o motorista do veículo perdeu o controle da direção após uma curva, saiu da pista e capotou. O veículo parou tombado no canteiro central da rodovia. No momento do acidente não chovia e pista estava seca.

Quatro ocupantes do veículo eram da equipe do Samu, o condutor, um enfermeiro e duas técnicas de enfermagem, e tiveram ferimentos graves, sendo encaminhados para Goiânia pela Concessionária Trinfo Concebra. A médica, o recém-nascido e a avó tiveram ferimentos leves e seguiram para Goiânia com terceiros que passaram pelo local.