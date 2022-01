Parque do Garfield chega para temporada em shopping de Goiânia

O Parque do Garfield, até então inédito na capital, chega ao Goiânia Shopping nesta terça-feira (11/1). A atração infantil é voltada para crianças a partir de dois anos de idade e ficará na Praça de Eventos do centro de compras, no Piso 1, até o dia 13 de março.

O parque temático do gato mais famoso do mundo terá diversas atrações e atividades. Dessa maneira, tem cama elástica, carrossel e giro radical. Além disso, casa do Garfield com escorregadores, tobogãs e espaço para tirar fotos. Ademais, a cenografia vai fazer as crianças se sentirem numa história em quadrinhos do gato laranja, que é fofo, preguiçoso e muito apaixonado por lasanha.

O funcionamento do Parque do Garfiel no Goiânia Shopping é de segunda a sábado, sempre das 10h às 21h30. Aos domingos, das 12h às 20h30. O ingresso para a brincadeira custa a partir de R$ 25 (para 15 minutos no parque). Pessoas com deficiência pagam meia-entrada. Menores de seis anos de idade precisam estar acompanhados de responsável ( o acompanhante não paga).

Parque do Garfield – Goiânia Shopping

Local: Praça de Eventos do Goiânia Shopping, Piso 1

Quando: de 11 de janeiro a 13 de março

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 21h30 | aos domingos, das 12h às 20h30

Valor: 1 a 15 minutos – R$ 25 | 16 a 30 minutos – R$ 35 | 31 a 45 minutos – R$ 45 | 46 a 60 minutos – R$ 55

(Será cobrado R$ 1 pelo minuto adicional, após 60 minutos)