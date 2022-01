Sesc Goiás tem inscrições abertas para aulas do Núcleo Livre de Artes

O Núcleo Livre de Artes do Sesc Goiás está com inscrições abertas para os cursos, nas unidades de Goiânia e Anápolis. Dessa maneira, são oferecidas aulas para crianças, adolescentes e adultos em diversas áreas culturais como dança, música e canto.

Em Goiânia, na unidade Centro, as inscrições para os cursos Núcleo Livre de Artes do Sesc Goiás do vão até o dia 31 de janeiro. Assim, as aulas iniciam no dia 7 de fevereiro. São oferecidas turmas de dança, balé, musicalização, violão e circo.

Em Anápolis, as turmas terão início na primeira semana de fevereiro. Porém, as inscrições podem ser feitas até o dia 28 do mesmo mês, de acordo coma disponibilidade das vagas. Na unidade são oferecidos cursos de balé, jazz, dança do ventre e teatro. Além disso, de musicalização, técnicas de canto e teclado.

Os valores por semestre são de R$ 224,71 para o trabalhador do comércio e dependentes (com o cartão Sesc atualizado). Já para os conveniados, o valor é de R$ 322,95, e para o público geral de R$ 669,95. O pagamento deve ser feito durante a realização da matrícula e pode ser feita à vista ou parcelamento em até 5 vezes no cartão de crédito.

Confira todas as turmas disponíveis do Sesc Goiás em Goiânia e em Anápolis.