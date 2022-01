Goiânia divulga calendário de vacinação infantil contra Covid-19; confira

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SME), divulgou nesta terça-feira (11/1) o calendário e os locais de vacinação para as crianças da capital goiana. Com a inclusão da faixa etária de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 (PNO), Goiânia anunciou que começará a imunizar este público ainda neste mês de janeiro.

Anteriormente o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, havia informado que as doses da vacina infantil chegam em goiás na próxima segunda-feira (17). Estima-se que Goiânia possua cerca de 120 mil crianças entre 5 e 11 anos, aptas para receber a primeira dose do imunizante infantil. Desta forma, a recomendação da prefeitura municipal é de que todas as crianças sejam imunizadas.

“Para a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, a Prefeitura de Goiânia já está preparada e recomenda a ação. A vacina tem cumprido o seu papel. Para isso, vamos disponibilizar, assim que as doses chegarem, 15 pontos para aplicação do imunizante”, disse o secretário municipal de saúde, Durval Pedroso, que acrescentou dizendo que a vacinação no município esta prevista para acontecer entre 17 de janeiro e 12 de fevereiro. “Buscamos nesse período vacinar o maior número de crianças possível”, completou ele.

A vacina utilizada para imunizar as crianças será da farmacêutica Pfizer e já foi aprovada pela Agência Nacional Vigilância Sanitária (Anvisa). O ciclo de imunização infantil será composto pela aplicação de duas doses do imunizantes, com intervalo de oito semanas entre elas. Vale lembrar que as doses aplicadas nesta faixa etária é menor que a dosagem aplicada em adultos e possuindo uma composição diferente, porém com a mesma eficácia.

“Conforme preconizado em Nota Técnica, as doses não serão administradas junto com outras vacinas do calendário infantil, sendo recomendado, por precaução, um intervalo de 15 dias”, informou o superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Yves Mauro Ternes, ao salientar que os postos de vacinação infantil, em Goiânia, vão funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados das 8h às 16h, sem agendamento.

Confira abaixo o calendário e os locais de vacinação infantil contra a Covid-19

Calendário de vacinação:

De 17 a 19 de janeiro: crianças de 11 anos

De 20 a 22 de janeiro: crianças de 10 anos

De 24 a 26 de janeiro: crianças de 9 anos

De 27 a 29 de janeiro: crianças de 8 anos

De 31 de janeiro a 2 de fevereiro: crianças de 7 anos

De 3 a 5 de fevereiro: crianças de 6 anos

De 7 a 9 de fevereiro: crianças de 5 anos

De 10 a 12 de fevereiro: repescagem

Locais de vacinação: