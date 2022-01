Homem é preso suspeito de matar profissional do sexo em Anápolis

Um homem de 20 anos foi preso, na manhã desta terça-feira (11/1), suspeito de matar uma profissional do sexo em Anápolis, a cerca de 55 quilômetros da capital, na região Central de Goiás. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).

O crime foi cometido depois de uma confusão em uma casa de festas na cidade. O suspeito ficou revoltado pois seu irmão foi ferido no pescoço e resolveu voltar ao local para procurar o responsável. A vítima não tinha relação com a confusão, mas acabou sendo atingida pelo investigado.

Como aconteceu o crime que homem é suspeito de matar profissional do sexo em Anápolis

De acordo com as investigações, o crime aconteceu no dia 13 de dezembro do ano passado, em uma casa de festas no Setor Calixtolândia, localidade conhecida como “pistão”, em Anápolis.

Segundo o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), o homem passou a noite no local comemorando seu aniversário, acompanhado de amigos e de um irmão. Ao amanhecer, os jovens tiveram uma desavença com um grupo de travestis, que resultou em uma briga generalizada. Em meio à confusão, o irmão do autor foi ferido no pescoço e precisou ser levado para o hospital.

Bêbado e revoltado com o que aconteceu, o homem foi até sua residência, pegou uma arma de fogo e voltou para a casa de festas, onde rendeu uma funcionária. Ele então atirou contra a vítima, identificada como Joana Souza, de 37 anos, que não tinha nenhuma relação com a confusão.

Segundo a polícia, câmeras de vigilância flagraram toda a confusão e a ação do suspeito, que fugiu após o fato. Durante o interrogatório, o jovem confessou a prática do crime e agora se encontra recolhido no presídio local, à disposição da Justiça.