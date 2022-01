Veja como fazer matrícula da educação infantil na rede municipal de Goiânia

Foram abertas nesta terça-feira (11/1) pela Secretaria Municipal de Educação (SME) as inscrições para as vagas municipais de Educação Infantil.

Ao todo estão sendo oferecidas mais de nove mil vagas para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), instituições conveniadas com a Prefeitura Municipal de Goiânia e escolas que se enquadram na faixa etária de pré-escola.

De acordo com as informações divulgadas pela SME, das 9.927 vagas oferecidas 6.387 estão destinadas para a formação e preenchimentos de turmas de creches, caracterizando-se por crianças na faixa etária entre os 6 meses de vida e 3 anos de idade. As demais vagas, que totalizam 3.540, são para crianças de 4 e 5 anos que irão cursar a pré- escola em 2022.

Como realizar a pré-matrícula na rede estadual de educação para a educação infantil

As pré-matrículas estão sendo feitas exclusivamente via internet, pelo site da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. A efetivação da pré-matrícula acontece após as instituições de ensino disponibilizarem as vagas no sistema e-matrícula.

Depois da disponibilização, os pais ou responsáveis pela criança terão o prazo de dez dias úteis para comparecer na unidade de ensino com os documentos pessoais dos pais e também do estudante.

No caso de não haver vagas disponíveis na instituição de ensino escolhida, a SME sugere que os pais escolham outras duas unidades para entrar na fila de espera.

No último dia 4 de janeiro, a Prefeitura Municipal de Goiânia abriu as inscrições para matricular novos alunos na rede municipal de ensino, nas modalidades de Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Ao todo, para este ano de 2022 foram abertas um total de 25.009 vagas, sendo 17.470 vagas para o ensino fundamental e outras 7.539 voltadas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As pré-matrículas para o ensino fundamental e EJA também foram disponibilizadas através do site da SME, com o mesmo sistema de matrículas que as vagas disponibilizadas hoje para a Educação Infantil.