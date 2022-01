Além de tromboembolismo pulmonar, empresário goiano estava com quadro viral

O empresário goiano Alessandro Nascimento Junqueira, popularmente conhecido como “Lelê”, faleceu na noite desta segunda-feira (10/1), em Goiânia. O corpo do empresário, criador da tradicional Festa da Fantasia, foi encontrado sem vida no interior do apartamento onde morava, localizado no Setor Bueno.

Após uma análise realizada pelo médico da família, foi constatada que a morte do homem, de 50 anos, aconteceu devido a um quadro de tromboembolismo pulmonar. Entretanto, Alessandro Nascimento foi diagnosticado também com um quadro viral.

Amigos e familiares da vítima lamentaram a sua morte as redes sociais. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, enviou uma nota lamentando sobre a morte do rapaz.

Leia a nota na íntegra:

Estamos todos muito consternados diante da notícia do falecimento do empresário Alessandro Nascimento Junqueira, aos 50 anos, na noite de terça-feira (11/01), em Goiânia, após um tromboembolismo pulmonar. Mais conhecido como Lelê, o empresário foi o criador da Festa da Fantasia, tradicional evento da capital, e era sócio de casas noturnas da cidade. Viveu sempre rodeado de amigos, de entes queridos, amava festas, deixa imensa tristeza e saudades para todos os que com ele tiveram a oportunidade de conviver. Esse goiano que fez história na sua área de atuação será sempre lembrado por sua alegria. O trabalho e dedicação ao entretenimento em Goiânia são parte do legado que deixa. Eu e minha esposa, Gracinha Caiado, manifestamos nossa solidariedade a todos que hoje sofrem com essa grande perda, em especial aos dois filhos de Lelê. Que Deus, em sua infinita bondade, possa confortar o coração de cada um de vocês nesse momento de imensa dor e pesar.

Alessandro deixa dois filhos, está sendo velado no Cemitério Parque Memorial e o enterro deve acontecer por volta das 16h.

O que é Tromboembolismo Pulmonar?

O quadro de tromboembolismo pulmonar consista na obstrução das artérias pulmonares que provocam o surgimento de um coágulo. Este por sua vez pode ir para is pulmões, coração e cérebro, bloqueando assim o fluxo sanguíneo nestes lugares.

A assessoria de Alessandro informou que o quadro de tromboembolismo pulmonar, causa da morte do empresário, não possui qualquer ligação com as vacinas de Covid-19 tomadas pela vítima.