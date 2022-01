Aluguel Social contempla cidades do Nordeste e Norte de Goiás atingidas pelas chuvas

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) abre um novo edital, dentro do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, para atender cidades do Nordeste e Norte de Goiás atingidas pelas chuvas. As inscrições podem ser feitas no site da Agehab e ficarão abertas por tempo indeterminado, durante o período em que persistir a situação causada pela incidência das chuvas.

De acordo com o governador Ronaldo Caiado, o chamamento é de caráter emergencial e disponibiliza para famílias que tiveram moradias destruídas ou avariadas, isoladas pela Defesa Civil, a possibilidade de alugar um imóvel provisoriamente. Os critérios para participação são os mesmos do programa.

A iniciativa arca com R$ 350 por mês, pelo período de um ano e meio (18 meses), destinados à locação de imóveis. “Estamos lado a lado da população do Norte e Nordeste goiano”, afirma Caiado, que vistoriou as localidades afetadas recentemente e também determinou que uma força-tarefa permaneça na região com obras de infraestrutura e entrega de donativos à comunidade atingida pelas fortes chuvas.

Os municípios afetados pelas fortes chuvas, que constam no Decreto nº 10.022, de 3 de janeiro de 2022, são:

Alto Paraíso de Goiás

Campos Belos

Cavalcante

Colinas do Sul

Divinópolis de Goiás

Flores de Goiás

Formoso

Guarani de Goiás

Iaciara

Monte Alegre de Goiás

Niquelândia

Nova Roma

São Domingos

São João d’Aliança

Teresina de Goiás

Podem participar todas as famílias que residem nessas localidades e se enquadram nos critérios exigidos pela lei no programa. Também devem comprovar, mediante documento oficial, que as moradias foram atingidas pelas chuvas iniciadas em dezembro.

Programa Aluguel Social

O programa de Aluguel Social foi lançado há um mês pelo Governo de Goiás, com o intuito de atender famílias superendividadas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e necessitam urgentemente de auxílio para ter condições mínimas de habitação. Podem pleitear recursos famílias que vivem há mais de três anos no município em questão, não tenham imóvel próprio e comprovem situação financeira vulnerável.

Por se tratar de uma situação de emergência e considerando a urgência no socorro às famílias, o novo edital do Aluguel Social não traz o quantitativo exato de atendimentos para os 15 municípios. Os dados de famílias em situação emergencial ainda não são precisos, por isso todas que se inscreverem terão suas situações analisadas. As inscrições serão analisadas por ordem cronológica.