Bebê de 5 meses fica com o dedo preso dentro de brinquedo, em Catalão

O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foi acionado para prestar atendimento a uma menina de 5 meses que ficou com o dedinho preso dentro de um brinquedo, no município Catalão, localizado a 260 km de Goiânia.

O capitão da unidade do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência disse que o bebê não sofreu nenhuma lesão séria, ficando apenas com um inchaço no dedo polegar da mão direita.

De acordo com informações divulgadas, os pais da criança perceberam que o dedo da menina ficou preso no brinquedo e a levaram ao quartel da corporação, evitando que o machucado fosse ainda maior no momento em que o objeto fosse retirado.

“Quebramos parte desse brinquedo e usamos um alicate para fazer um corte até que o dedo fosse liberado. Percebemos que não houve lesões mais sérias, apenas um pequeno inchaço, que com o tempo ia se desfazer”, esclareceu o bombeiro militar.

Além do bebe de 5 meses que ficou com o dedo preso em brinquedo, outro foi encontrado enrolado em tapete

Um recém-nascido foi encontrado sem vida, enrolado em um tapete e lençóis na manhã do dia último dia 19 de dezembro, no município de Santo Antônio do Descoberto, localizado no entorno do Distrito Federal, há cerca de 184 km de Goiânia.

De acordo com as apurações sobre o caso, o bebê ainda estava dentro do saco gestacional e foi encontrado por moradores no Parque Estrela Dalva XII. A Policia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada e notificou o caso à Policia Civil de Goiás (PCGO).

Segundo informações já apuradas, acredita-se que o corpo do bebe tenha sido deixado no local durante a madrugada. Uma equipe se deslocou para fazer a perícia técnica do local e o bebê foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do município. As investigações se iniciaram nesta segunda-feira (20).