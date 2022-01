Dunkin’ Donuts Brasil inaugura loja em Aparecida de Goiânia

Os amantes de donuts vão ganhar mais uma opção na região metropolitana de Goiânia. A Dunkin’ Donuts Brasil inaugura neste sábado (15/1), a partir das 10h, sua 23ª unidade, que fica no Piso Térreo do Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia. E o detalhe é que no dia da abertura, os 100 primeiros clientes ganharão um donut comemorativo. Ou seja, a ideia é que seja uma experiência bem especial para os fãs da marca.

Segundo o grupo OLH, responsável pela Dunkin’ Donuts que desembarcou no Brasil em 2015, a ideia é sempre se conectar com o público local. Assim, um passo importante para a regionalização é a adaptação ao paladar brasileiro. Assim, os donuts, rosquinhas doces famosas nos filmes de Hollywood, continuam sendo o carro-chefe da casa. Porém, o cardápio da marca oferece um mix de produtos amplo, como sanduíches, cafés, bebidas geladas e snacks.

Os clientes que forem conferir a nova unidade da Dunkin’ no Buriti Shopping poderão, por exemplo, experimentar donuts com sabores “brasileiros”. Há recheios de mousse de limão, brigadeiro, doce de leite e leite condensado. Além disso, vale experimentar a caixa dos donuts Best Sellers, o clássico Dunkaccino, o café Dunkin’ e chá gelado.

Aos que dispensam doces, mas apreciam salgados, o Dunkin’ Bagel é uma ótima pedida para ampliar o repertório gastronômico. O tradicional sanduiche nova-iorquino tem quatro opções de sabores. Há também combos de sanduíches e pães de queijo.

Serviço: Inauguração Dunkin Donuts Brasil no Buriti Shopping | Aparecida de Goiânia

Quando: Sábado (15/1)

Local: Piso Térreo – Buriti Shopping

Horário da inauguração: a partir das 10h

Funcionamento: De segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, das 14h às 20h.