Goiás terá aulas 100% presenciais em 2022, diz Conselho de Educação

O Estado de Goiás terá aulas 100% presenciais no retorno ao ano letivo, em 2022. A informação foi divulgada através de uma portaria assinada por Fátima Gavioli, secretária estadual de educação de Goiás, que estabelece e determina que as regras contra a Covid-19 devem ser seguida no retorno às aulas presenciais.

O presidente do Conselho Estadual de Educação (CEE), Flávio Castro, afirma que as instituições de ensino do estado estão preparadas para o retorno das aulas 100% presenciais.

“Ainda não saímos da pandemia e todos sabem o que é necessário ser feito. Pela volta no ano passado, percebemos que a escola é um local seguro e será necessário manter a disciplina para termos aulas presenciais sem riscos para alunos, professores, funcionários e familiares”, afirmou Flávio Castro.

Em relação ao retorno das aulas 100% presenciais, a presidente da Associação das Instituições Particulares do Estado de Goiás (Aipeg), Eula Wamir, afirmou que o retorno do ano letivo, em 2022, não terá novas regras para os estudantes.

“Ano passado foi tranquilo, com as famílias colaborando. Tivemos poucos casos positivos que vieram de fora das escolas, masque foram bem conduzidos pelas comunidades escolares. As escolas são ambientes de disciplina, de organização e nestes não houve disseminação de casos”, destacou Eula.

A informação repassada pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) é de que o retorno das aulas presenciais estão autorizadas mediante a Nota Técnica nº 9 de setembro de 2021, que dispõe sobre as medidas sanitárias e de biossegurança para o retorno das atividades escolares.

Antes do retorno das aulas 100% presenciais em Goiás, em outubro de 2021 Goiânia anunciou o retorno das aulas em novembro

Através de um decreto publicado no dia 27 de outubro de 2021, a Prefeitura de Goiânia anunciou o retorno das aulas 100% presenciais para novembro do ano passado. A determinação valia para alunos do 5º ao 9º anos da rede municipal de ensino. No fim do mês, os estudantes dessas etapas fizeram a prova do Índice de Desenvolvimento da Educação (Ideb).

Com a divulgação do decreto, o secretário Welliton Bessa, afirmou que em janeiro de 2022 as aulas retornariam o sistema 100% presencial para todos os alunos, inclusive da educação infantil.

Ainda segundo o documento, a retomada aconteceu de forma escalonada, seguindo todos os protocolos sanitários estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, como o uso de máscaras. Outra determinação feita foi a eliminação do distanciamento mínimo em vigor entre cadeiras, estudantes e professores.