Homem morre após passar mal durante prova para tirar CNH, em Aparecida

Na tarde desta terça-feira (11/1) um homem de 54 anos morreu enquanto fazia a prova prática para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), no momento em que chegaram ao local para socorrer a vítima, já encontraram o homem sem vida.

A homem realizava o percurso, próximo ao ginásio de esportes do Setor Garavelo, quando teve um mal súbito e foi a óbito. A banca examinadora do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) chegou a socorrer a vítima e acionar os bombeiros.

A suspeita é de que o motivo do homem ter passado mal foi um infarto. O Detran Goiás lamentou o ocorrido e se solidarizou com parentes e amigos da vítima.

Além do homem morreu após passar mal em prova, uma idosa infartou durante aula prática

Uma idosa, de 71 anos, sofreu um infarto e morreu enquanto fazia aula prática de direção dentro da sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO), em Goiânia. O incidente aconteceu na tarde do último dia 4 de novembro.

De acordo com o Detran-GO, a idosa estava dentro do carro com a instrutora no pátio da unidade quando passou mal. Ela fazia aula para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e teria escondido da família a abertura do processo.

Testemunhas afirmam que tentaram reanimar a mulher por cerca de 20 minutos, porém sem sucesso. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e também tentou a reanimação, mas a idosa não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

