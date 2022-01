Projeto que dá nome de Iris Rezende à Av. Castelo Branco é vetado por prefeito

O atual prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), vetou o projeto de lei que visava a alteração do nome da Avenida Castelo Branco para Avenida Iris Rezende Machado. Anteriormente o projeto já havia sido aprovado pela Câmara Municipal de Goiânia, sendo uma proposta com iniciativa do vereador Clécio Alves (MDB).

O projeto já vinha sendo muito criticado por populares e entidades que representam empresários goianos, sendo enaltecida apenas por pessoas que enaltecem a retirada de homenagens à figuras ligadas a ditadura militar, tal como o Presidente Castelo Branco.

A justificativa do veto contrário ao projeto foi publicada no Diário Oficial do Município e explica que em conversa entre o prefeito Rogério Cruz e a Procuradoria-Geral do Município, a homenagem é justa porém a opção foi pelo veto integral do projeto.

Justificativa do veto contrário ao projeto que dá nome de Iris Rezende à Av. Castelo Branco

Dentre os argumentos usados pela Procuradoria-Geral do Município é de que para que uma via ou logradouro mude de nome, o projeto deve passar pela aprovação da maioria dos moradores da região que serão afetados pela mudança.

Levando em consideração a premissa, foi justificado que não houve manifestações dos moradores da Avenida Castelo Branco através de abaixo-assinados, contendo nome e endereço, e que concordem com a troca de identificação da avenida.

Rogério Cruz destacou que a mudança ainda pode acontecer com base na Lei Orgânica do Município que permite a alteração de ruas e avenidas que prestam homenagens á pessoas vinculadas à ditadura militar. Todavia, o prefeito afirmou também que a proposta não foi aceita pois não há nenhum manifestação favorável por parte dos moradores quanto a alteração.

“O nome Castelo Branco faz parte da história da história da população goianiense, trata-se de um importante ponto de referência, inclusive constituindo a marca de um dos maiores polos comerciais do Brasil que atende agricultores e pecuaristas de todo o estado e vasto Centro e Norte do país, onde se encontram centenas de empresas que geram renda, empregos e tributos para o município”, diz um trecho da publicação feita no Diário Oficial do Município.