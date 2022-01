Sorriso Maroto se apresenta na Feijoada Puxadinho em Goiânia

O ano de 2022 já começou com programação animada em Goiânia. Assim, neste sábado (15/1) a capital recebe show do grupo Sorriso Maroto na Feijoada Puxadinho. O evento acontece no espaço Music Stage, na região Norte, a partir das 14h, e terá ainda apresentações das bandas Di Propósito e Categoria de Base. Dessa forma, para conferir a tarde de muito pagode, os ingressos partem de 100 reais, a meia-entrada.

O grupo Sorriso Maroto agora cai na estrada com o show que virou DVD. Por causa da pandemia de Covid-19, isso acontece apenas quase dois anos depois da gravação do projeto “A.M.A – Antes que o Mundo Acabe”, na Praia do Francês, a 20 km de Maceió. A apresentação do DVD acumula mais de 100 milhões de plays nas plataformas digitais de áudio e vídeo e dá o tom do show que acontecerá em Goiânia. Todavia, a apresentação na Feijoada Puxadinho promete novidades.

Assim, o repertório terá a inédita “Nosso Flow”, que mistura o pagode com o trap; “100 Likes”, que já alcançou o single de Ouro, e “Reprise”, que fez parte do DVD anterior do grupo. Além disso, o público poderá ouvir também as faixas “50 Vezes”, música que marcou uma virada do Sorriso Maroto após 20 anos de carreira, e “Primeiros Erros”, sucesso conhecido do Capital Inicial.

Vale lembrar que o Puxadinho segue protocolos para prevenir o contágio por Covid-19. Ou seja, a Feijoada Puxadinho com show do Sorriso Maroto é restrita a pessoas vacinadas com a 1ª ou 2ª dose. A comprovação é feita pelo Aplicativo ConecteSUS. Além disso, as pessoas que não se vacinaram devem apresentar o Teste de Covid-19 realizados em no máximo de 48 horas, sendo RT-PCR ou de Antígeno. A organização informa que é obrigatório o uso de máscaras para adentrar ao evento e nos ambientes de circulação.

Serviço: Show Sorriso Maroto no Puxadinho

Local: Music Stage – Avenida Goiás Norte com Av. Perimetral Norte, no Loteamento Mansões Goianas, em Goiânia

Quando: Sábado (15/1), a partir das 14h

Ingressos individuais: R$100 (meia-entrada) e R$200 (inteira) | Vendas on-line AQUI

Lounges: A – 15 pessoas por R$3500 | B – 10 pessoas por R$2800 | C – 6 pessoas por R$2000