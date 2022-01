Suspeito de atirar contra ex-namorado da companheira é preso em Aparecida

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) suspeito de atirar contra o ex-namorado da companheira por ciúmes, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com apurações no dia em que o crime aconteceu, a vítima, um homem de 31 anos, se fingiu de morto após ser baleado pelo suspeito e depois se dirigiu até uma delegacia para relatar o caso. A mulher também está sendo investigada.

O suposto autor do crime foi detido através de um mandado de prisão provisória, nesta terça-feira (11/1), em uma casa localizada na zona rural da cidade.

A delegada responsável pelo caso informou que a vítima já vinha sendo ameaçado pelo atual companheiro da ex-namorada. “Existia uma situação de desentendimento entre eles e de ameaças por parte do atual da ex, talvez por ciúmes e possessão”, disse a delegada.

O que se sabe sobre o crime

Segundo informações, o crime teria acontecido no último dia 8 de novembro. A vítima informou a Polícia Civil que foi abordado por um homem que atirou em sua direção e que um dos disparos atingiu a sua panturrilha. O homem de 31 anos foi levado para uma unidade de saúde, onde foi atendido e liberado logo depois.

“O que mais nos chamou atenção foi que, após o crime, a ex-namorada e o atual dela sumiram da cidade. Tivemos que fazer várias diligências para encontrá-los”, relatou a delegada responsável pelo caso.

A delegada informou ainda que os suspeitos foram localizado em uma área de difícil acesso, na zona rural da cidade, e que as viaturas da corporação não conseguiram cegar ao local devido aos atoleiros presentes na estrada. A ex-namorada da vítima tem 18 anos de idade e também está sendo investigada.

“Acontece que, na época do fato, ela era menor de idade, mas ainda estamos investigando. Ela foi ouvida e negou a participação, mas ainda não pedimos a apreensão dela”, explicou.

O suposto autor do crime foi levado para o presídio da cidade e está sendo acusado por tentativa de homicídio. De acordo com a Polícia Civil, durante o depoimento, o suspeito negou o seu envolvimento no crime, alegando que estava fora da cidade no dia em que o caso aconteceu.