Adolescente de 15 anos morre após passar mal em torneio de futebol em Goianésia

Um adolescente de 15 anos, morreu após passar mal durante um torneio de futebol realizado nesta semana, em Goianésia, na região Central do Estado. O jovem jogava no Revelação Futebol de Clube, de Valparaíso de Goiás, e treinava para ser profissional.

De acordo com a Prefeitura de Goianésia, o jovem deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por volta de 21h de terça-feira (11), e já apresentava baixo nível de consciência, quadro de broncoespasmo, esforço respiratório grave, cianose e vômito com sangue.

Em nota, a administração municipal ainda afirmou que o jovem fez uma tomografia computadorizada de tórax e o laudo apresentou diversas alterações. Além disso, o adolescente evoluiu com redução do nível de consciência seguido de parada cardiorrespiratória.

“Diante do quadro, o paciente foi imediatamente encaminhado para a sala vermelha, onde foi iniciada a sua monitorização e oxigenoterapia, concomitantemente às medicações necessárias que refletiram numa melhora de forma moderada”, informou a prefeitura no comunicado.

O adolescente chegou a ser entubado, mas não resistiu. Segundo laudos do exame, o adolescente testou negativo para a Covid-19.

“A atual administração, consternada, manifesta os mais profundos sentimentos de pesar pelo falecimento do adolescente Pedro Henrique Oliveira da Silva Souza, de 15 anos, e se solidariza com familiares e amigos, expressando suas sinceras condolências de perda”, lamentou em nota.

Clube manifesta pesar pela morte do adolescente de 15 anos que passou mal em torneio de futebol em Goianésia

A final do torneio, que estava prevista para esta quinta-feira (13), foi cancelada após a morte de Pedro Henrique. Mais de mil atletas participavam da Copa Nacional de Futebol, divididos em 9 categorias, com jogadores de 10 a 18 anos. Por dia, 48 partidas estavam sendo realizadas.

“É com profundo pesar que venho comunicar o falecimento do atleta da nossa escolinha Pedro Henrique. Que veio a falecer durante a disputa da Copa Nacional de futebol em Goianésia. Nós do Revelação Futebol Clube deixamos aqui nossos profundos sentimentos aos familiares e amigos e nós solidarizamos com essa perda irreparável para todos nós”, diz a nota do clube.