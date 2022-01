Após pagar R$ 12 mil de fiança, empresário que aliciava menores é solto

O empresário de 37 anos que foi preso, em um condomínio de luxo, suspeito de aliciar menores foi solto após efetuar o pagamento de fiança, no valor de R$ 12,1 mil. O caso aconteceu na capital goiana.

O homem é investigado por adquirir pacotes contendo pornografia infantil e agenciar crianças e adolescentes com intuitos de realizar atos sexuais.

Nesta terça-feira (11) a Policia Civil de Goiás (PCGO, responsável pelo caso, cumpriu mandados de busca e apreensão na residência e sede da empresa do suspeito.

Durantes as buscas foram encontradas conteúdos de pornografia infantil em aparelhos eletrônicos que pertenciam ao empresário. Com os achados, o homem foi preso em flagrante.

As apurações apontam que o suspeito é executivo de um grande grupo econômico, com atuação nacional. Porém a PCGO não divulgou o nome e nem da empresa da qual o empresário é proprietário.

Relembre o caso do executivo preso por agenciar menores

Um executivo sócio de um grande grupo econômico do Estado de Goiás, que não teve a identidade revelada, foi preso nessa terça-feira (11/1) suspeito de agenciar menores para sexo, em Goiânia. A prisão em flagrante foi feita pela Polícia Civil, por meio da equipe da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC).

Durante a operação de combate a crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em uma casa em um condomínio fechado e na empresa com sede em um edifício comercial, onde trabalha o suspeito, de 37 anos.

As investigações apontam que o homem mantinha conversas via WhatsApp acerca do agenciamento de crianças e adolescentes para a prática de sexo, além de pagar pelo fornecimento de links com pacotes de fotos e vídeos de teor pornográfico infantil.

De acordo com a Polícia Civil, ainda foi constatado que o executivo instigava um segundo investigado a praticar atos sexuais com adolescentes e crianças, incluindo o irmão de 10 anos de idade, que foi estuprado.

O caso segue sendo investigado pela equipe da DERCC.